Société Parcoursup : Ouverture de la phase d'admissions demain Le rectorat de La Réunion annonce que La phase d’admission dans l’enseignement supérieur débutera le mercredi 15 mai 2019 à 19h heure de Paris, soit 21h à La Réunion et se terminera le 19 juillet 2019 à minuit (soit le 20 juillet à 2h du matin à La Réunion). Afin que tous les candidats puissent consulter simultanément leur dossier à 19h le 15 mai 2019, la plate-forme proposera dans un premier temps un mode "consultation", puis en cours de soirée, les candidats pourront répondre aux propositions qui leur ont été faites.

La procédure d’admission dans l’enseignement supérieur fonctionne de manière progressive et continue : les candidats reçoivent chaque matin les réponses des formations, sauf pendant les épreuves écrites du Baccalauréat. Elle repose également sur un principe de solidarité : ce sont les candidats qui libèrent des places au fur et à mesure qu’ils acceptent ou refusent certaines propositions, ce qui permet de faire immédiatement de nouvelles propositions à d’autres.



A partir de mercredi et tout au long de la procédure, le nombre de propositions faites aux candidats augmentera donc progressivement. Parcoursup vise à replacer l’humain au cœur du système d’orientation dans l’enseignement supérieur. Ainsi, à partir du 15 mai, les candidats ayant demandé exclusivement des formations sélectives et dont les candidatures n’auraient pas été retenues, pourront être reçus dans les CIO pour échanger sur leur projet et construire des pistes d’avenir. Dès le lundi 20 mai, au sein de leur établissement, les lycéens n’ayant reçu que des « non » seront accompagnés par les professeurs principaux avec l’appui des psychologues de l’éducation nationale, afin de trouver des solutions et préparer la procédure complémentaire.



Le service d’orientation de l’université de La Réunion, PROFIL, accueillera les étudiants en réorientation et n’ayant reçu que des « non».



Les CIO de l’académie ci-dessous sont ouverts pendant cette semaine de vacances

scolaires, afin d’accueillir les candidats et les aider à répondre aux propositions qui leur sont faites.



CIO de Saint-Benoît : 21 bis, rue Lucien Duchemann à Saint Benoît

Ouvert du lundi au vendredi : 9h à 15h30

Tél. : 0262 50 12 17



CIO de Saint-Louis : 7 rue Sarda Garriga à Saint-Louis

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 15h30

Tél. : 0262 26 15 32



CIO du Tampon : 18 Cité scolaire Roland Garros au Tampon

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 15h30

Tél. : 0262 27 13 70



CIO de Saint-Paul : 331 rue Saint-Louis à Saint-Paul

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 15h30

Tél. : 0262 22 55 86



CIO de Saint-Denis : 5 rue du Maréchal Leclerc à Saint-Denis

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h

Tél. : 0262 21 18 81



CIO de Sainte-Clotilde : 18 rue de la Gare - École Damase Legros à Sainte-Clotilde

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h

Tél. : 0262 28 28 76



À noter que le CIO de Sainte-Clotilde fera une spéciale nocturne jusqu’à 19h le jeudi

16 mai. Les candidats ayant besoin d’accompagnement ou de conseil ne doivent pas hésiter à s’y rendre.



Le service académique d’information et d’orientation restera également mobilisé pendant tout le week-end, afin de répondre aux questions posées par les candidats via la messagerie « contact » de leur dossier Parcoursup.





