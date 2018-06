Communiqué Parcoursup: Ouverture de la phase complémentaire à 16h dans l'académie de La Réunion





La phase principale reprend son cours aujourd'hui, après avoir été suspendue pendant les épreuves du baccalauréat, afin que les candidats puissent se concentrer sur leur examen : du 18 au 25 juin inclus les candidats n'ont pas reçu de nouvelles propositions d'admission et les délais de réponse ont été suspendus.



À partir d'aujourd'hui s'ouvre également la phase complémentaire qui permet aux candidats de formuler jusqu'à 10 nouveaux vœux dans des formations qui disposent de places disponibles sur Parcoursup. Cette nouvelle phase est ouverte aujourd'hui à partir de 16h dans l'académie, puis les places disponibles seront mises à jour tous les matins à partir de demain, le 27 juin et ce jusqu'au 21 septembre.



La phase complémentaire s'adresse principalement à :

- ceux qui n'ont pas encore reçu de proposition d'admission ;

- ceux qui n'ont pas confirmé de voeux au 31 mars inclus ;

- ceux qui ne se sont jamais inscrits sur Parcoursup. Ces candidats doivent préalablement procéder à leur inscription sur Parcoursup, au plus tard le 21 juillet inclus.



Les candidats qui ont déjà accepté une proposition d'admission en phase principale et qui souhaitent faire de nouveaux vœux dans des formations où des places sont disponibles, peuvent également participer à la phase complémentaire.



