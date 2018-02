Parcoursup: Mobilisation d'étudiants et lycéeens ce jeudi devant le rectorat

Parcoursup, les réformes du bac et du lycée obéissent uniquement à des logiques financières : ainsi le gouvernement, plutôt que de donner au système éducatif les moyens de faire face au boom démographique des années 2000, préfère organiser le tri des bacheliers.



Ces réformes vont sacrifier des générations de jeunes pour lesquels la liberté de choix d'étude est remise en question ; ces réformes préparent une école à deux vitesses et anéantissent des années d'efforts pour viser l'égalité des chances.



C'est pourquoi la FSU appelle à manifester jeudi 15 février, jour du vote du "projet de loi relatif à l'orientation et à la réussite des étudiants" à partir de 9h devant le rectorat avec les étudiants et lycéens."





Le secrétariat départemental

FSU RÉUNION