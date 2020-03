Education Parcoursup 2020: Finalisation des dossiers et confirmation des vœux jusqu'au 2 avril





Finaliser son dossier Parcoursup



Les lycéens, apprentis ou étudiants en réorientation qui souhaitent entrer dans l'enseignement supérieur à la rentrée 2020, doivent impérativement finaliser leur dossier Parcoursup : compléter ou modifier leur "Projet de formation motivé", les rubriques "Mes activités et centres d'intérêts" et "Ma préférence et autres projets", vérifier les notes des bulletins et joindre les éventuelles pièces demandées par certaines formations.



Confirmer ses voeux



L'étape de confirmation des vœux est obligatoire. Dès que le candidat est certain des vœux qu'il a formulés et que son dossier est complété, il doit confirmer un à un chacun de ses vœux pour que son dossier soit transmis aux formations qu'il aura choisies.



Ne pas attendre le dernier jour



Le réseau et l'accès à Parcoursup risquant d'être saturés le dernier jour, en particulier au regard du contexte actuel, les candidats sont fortement incités à se connecter dès à présent pour finaliser leur dossier et confirmer leurs vœux.



Pour aider et accompagner les candidats



Les professeurs principaux restent mobilisés et sont disponibles pour le suivi de chacun de leurs élèves.

Les centres d'information et d'orientation (CIO) et les psychologues de l'éducation nationale peuvent être sollicités en cas de besoin (contacts sur



Les candidats de Parcoursup 2020 ont jusqu'à jeudi 2 avril 2020 à 23h59 heure de Paris pour confirmer leurs vœux d'orientation dans l'enseignement supérieur sur la plateforme Parcoursup, indique ce mardi le Rectorat. En effet, le calendrier Parcoursup n'est pas modifié à ce stade. La procédure étant dématérialisée, elle peut être poursuivie dans des conditions normales.







