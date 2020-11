Parcours du combattant: le dépôt d'une plainte

Le 11/08/2019, j'ai déposé plainte auprès de la gendarmerie de Sainte-Marie pour une escroquerie lors de la vente d'un ordinateur de particulier à particulier. Erreur de jeunesse, le 18/07/2019, je vendais un ordinateur pour 1400 euros, l'acheteur se faisait passer pour le fils d'un particulier et souhaitait payer par chèque particulier. Il avait la pièce d'identité de la personne, ainsi qu'un chèque signé à son nom. Deux semaines après l'achat le chèque a été déclaré sans provision, le chéquier était déclaré voler. Je me suis fait escroquer.



Lors de mon dépôt de plainte tout allait vite les gendarmes étaient pro. Une dizaine de jours plus tard, on m'appelle pour venir à la gendarmerie. Le même gendarme m'indique qu'ils ont retrouvé le coupable, ils ont ses coordonnées mais l'affaire doit être transmise à la Police Nationale car celui-ci a déjà eu des dépôts de plainte pour des achats du même type avec d'autres particuliers avec le même procédé (chèque signé, carte d'identité). Je me dis que tout va aller vite puisque tous les éléments sont à disposition et surtout nous sommes plusieurs dans ce cas là il faut donc arrêter rapidement le coupable.



Nous sommes aujourd'hui le 10 novembre 2020. Il est toujours dans la nature, je suis parti plusieurs fois à la Police Nationale on m'indique qu'ils n'ont aucune affaire de ce type en cours, j'ai relancé la Gendarmerie ils m'indiquent que la plainte a bien été transmise, j'ai écris au Procureur de la République, son cabinet m'indique de revoir la Gendarmerie. Une commandante de Police, m'a répondu "Bien que le mis en cause soit identifié, il n'en demeure pas moins qu'avant toute interpellation tous les éléments matériels de preuve doivent être réunis et l'enquêteur en charge de votre dossier est tenu par certaines réponses à réquisitions bancaires en cours . De plus sachez que dans votre cas l'enquête est diligentée en la forme préliminaire c'est à dire soumise à des règles procédurales précises loin de la simplicité d'action d'une série ou film policier. Enfin je vous informe que vous serez tenu régulièrement informé de l'aboutissement du dossier, le délai de traitement qui vous paraît à juste titre particulièrement long étant pourtant très normal."



Après un tel message j'aimerais bien savoir quels sont les délais moyens de traitement d'une plainte à la Réunion ?



Bref tout comme les retards de colis et les échanges entre la Poste et la Douane, j'ai l'impression que tout le monde se renvoie la balle et que personne ne sait où il faut aller pour arrêter un escroc qui a arnaqué déjà plusieurs personnes à coûts de milliers d'euros. Est-ce que je dois redéposer plainte pour relancer l'affaire ? Envoyer un nouveau courrier au procureur ? Suis-je le seul à avoir de telles expériences pour le dépôt d'une plainte ?