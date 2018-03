Party Parcours de Femmes: Une première soirée dorée et masquée

Parcours de Femmes a pour vocation de mettre en avant des femmes activement engagées dans la vie économique et sociale de l'île.



L’association soutient , encourage et valorise les femmes de talents, qui se battent au quotidien afin de concrétiser leurs idées, en les accompagnant tout au long de leur développement personnel et professionnel. Parcours de Femmes a pour but de favoriser la création et le partage de réseaux professionnels, l’accompagnement et la formation professionnelle de ses membres.



Cette nouvelle association permettra aussi d'oeuvrer en faveur d'événements à but caritatif et humanitaire.



De nombreuses personnalités venues du monde économique, politique et social se sont donc retrouvées à la Table de Jérome, dress code doré et masqué, pour partager un moment très convivial qui en augure beaucoup d'autres. Les hommes venus fort nombreux ont même été à l'honneur, un défilé masculin avait été organisé pour eux...



Photos: Alain Imanatze

Photos: Alain Imanatze



Catherine RONIN





