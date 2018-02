ParcourSup: Formation pour les professeurs principaux des terminales professionnelles

Une journée de formation des professeurs principaux des classes de terminales et des psychologues de l'éducation nationale se déroulait ce mardi matin au lycée professionnel Léon de Lepervanche, au Port. Une formation rendue nécessaire par la mise en place de Parcoursup, la nouvelle plateforme d'admission dans l'enseignement supérieur.Au total, onze journées de ce type sont programmées au cours du mois de février : deux pour les professeurs des séries générales et technologiques et neuf pour les professeurs principaux des séries professionnelles, comme c'était le cas ce mardi."L’objectif est de leur permettre d’accompagner au mieux les lycéens dans la construction de leur projet d’études, en leur apportant toutes les informations sur les nouvelles modalités d’admission dans l’enseignement supérieur, particulièrement sur l’expérimentation d’admission des lycéens professionnels en BTS sur proposition des conseils de classe", indique l'Académie."Il faut que l'orientation fasse partie des compétences de l'élève", considère le recteur, Vêlayoudom Marimoutou, présent sur l'événement. "Le monde change et il faut être attentif aux représentations que nous avons des métiers d'avenir. Il faut intervenir au mieux sur la carte des formations pour que les élèves puissent réussir leur baccalauréat, mais aussi leur formation dans l'enseignement supérieur, qui doit être un moment de réussite, et non plus ce moment d'échec".Pour rappel, la mise en place de Parcoursup fait grincer des dents du côté des syndicats lycéens, étudiants, et enseignants, ceux-ci dénonçant une méthode de "sélection déguisée" dans les filières censées être non-sélectives.