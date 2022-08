Communiqué Parc national de La Réunion : La 11e promotion d'Eco-gardes prête pour la saison 2022-2023 !

Dans le cadre de l'agrément national, signé par le Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, la DEAL met à disposition du Parc national de La Réunion 12 services civiques, à compter de ce lundi 1er août 2022 et ce jusqu'au 31 janvier 2023. Par NP - Publié le Lundi 1 Août 2022 à 16:01

Communiqué du Parce National :



La 11e promotion des Eco-gardes du Parc national ont donc été accueillis ce jour à la Maison du Parc par le directeur, Jean-Philippe Delorme ainsi que Brian Kurtkowiak-Dafreville qui coordonnera le dispositif de surveillance aux risques incendies de l'établissement cette année.



La formation a démarré avec Météo France qui a présenté son travail dans le cadre du Plan ORSEC Feux de Forêt et Espaces Naturels. A la fin de cette intervention, les Eco-gardes sont invités à se rendre aux Makes où ils alterneront entre séances pratiques en extérieur et théoriques en salle jusqu'à jeudi 04 aout.



Un grand MERCI par avance pour leur engagement en faveur de la protection de notre patrimoine exceptionnel !

La mission s’intègre dans le cadre du plan ORSEC “Lutte contre les feux de forêt" qui prévoit la mise en place d’un dispositif de surveillance, dissuasion et alerte, incluant des patrouilles du Parc national de La Réunion. Celle-ci vient en complément des actions menées toute l'année par les agents du Parc national de La Réunion, notamment les médiateurs du patrimoine, nécessitant un renforcement pendant les périodes de fréquentations touristiques (vacances scolaires août et janvier) et la période identifiée à risques pour les feux de forêt (septembre à décembre).



Des objectifs citoyens !



- Contribuer à la préservation de la biodiversité et des paysages.

- Augmenter l'impact de sensibilisation des publics sur la préservation des espaces naturels dans le cadre de la prévention des risques naturels.

- Participer à l’effort collectif territorial de lutte contre les feux de forêt.



12 postes, 4 secteurs

Accueil de 3 services civiques dans chacun des 4 secteurs géographiques du Parc national : au nord à St Denis - Bellepierre, dans l'ouest à Trois Bassins, dans l'est à la Plaine des Palmistes ainsi qu'au sud à Petite lle.