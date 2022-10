A la Une .. Parc national : La liste des lieux où le survol est interdit

Après une consultation publique, le Parc national vient de modifier les règles en vigueur concernant les vols motorisés. 11% du Parc national est à présent interdit de survol par hélicoptère, tandis que 25 zones sont dorénavant protégées des drones. La liste de ces lieux vient d’être communiquée. Par GD - Publié le Mercredi 5 Octobre 2022 à 22:46

Comme annoncé hier, le Parc national a modifié sa réglementation en matière de survol de son territoire. L’objectif est de rendre cette réglementation plus compréhensive pour les usagers, mais surtout de protéger 3 espèces d’oiseaux endémiques. À compter du 1er janvier 2023, 11,08% du territoire du Parc national sera interdit à tout survol motorisé et 0,42% supplémentaire interdit aux drones. Si les outils aéronautiques (notamment la carte VFR) ne seront disponibles qu’en décembre 2022, les zones concernées sont à présent connues : Le survol motorisé est interdit en dessous de 1000 m sur le massif de La Roche Ecrite, autour du Piton des neiges, dans les remparts sous le Grand Bénare, dans les remparts autour de Grand Bassin (se reporter à la carte n°1 ci-dessous pour le périmètre précis de ces zones) ;

Le survol motorisé est interdit en-dessous de 400 m dans le secteur de la Rivière des remparts (se reporter à la carte n°1 ci-dessous pour le périmètre précis de cette zone) ;

Le survol et les déposes en hélicoptère liés aux besoins des manifestations publiques sont soumis à autorisation préalable du Directeur du Parc national. La carte d'interdiction de survol pour tous les aéronefs :



Les zones concernées par l'interdiction de survol de drones :







Une synthèse des observations et propositions du public est disponible sur le site internet du Parc national , agrémentée de la réponse du Parc pour chacune des problématiques soulevées. Le texte du nouvel arrêté, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2023, est également disponible en ligne.