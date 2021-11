Communiqué Parc national : La conservation des espèces menacées au cœur d’un séminaire technique

Du 15 au 17 novembre 2021, le Parc national de La Réunion a accueilli une trentaine de participants au sein de leurs locaux, à la Plaine des Palmistes, à l’occasion d’un séminaire technique organisé dans le cadre du projet européen Life BIODIV’OM. Ce séminaire s’est focalisé sur deux thématiques : les connaissances utiles à la conservation des espèces et la lutte contre les espèces exotiques envahissantes.



Objectifs



- Valorisation des premiers résultats obtenus dans le cadre du projet européen Life BIODIV’OM concernant l’acquisition de connaissances utiles à la conservation et la lutte contre les espèces exotiques végétales et animales envahissantes sur les différents territoires

- Visite de terrain sur le Massif de la Roche-Ecrite par les agents du parc et de la SEOR et présentation des actions déployées dans le but de protéger le Tuit-tuit : mise en place des chantiers participatifs et description des protocoles de dératisation



- Echanges et partages entre experts nationaux et internationaux afin d’améliorer le déploiement d’actions de conservation et de gestion en faveur des espèces ultramarines menacées



Informations



Une trentaine de personnes ont participé au séminaire, en présentiel et en visio-conférence : les bénéficiaires du Life BIODIV’OM, des experts provenant de structures nationales comme les TAAF, le MNHN, l’OFB ou le CEFE-CNRS de Montpellier ainsi que des experts internationaux tels que Gérard RACAMORA de l’Université des Seychelles et Susana SAAVEDRA de Invasive Bird Management, INBINA, CEO.



A propos



Le LIFE BIODIV’OM (2018-2023) est un projet européen coordonné à l’échelle nationale par la LPO dans le but de protéger 5 espèces mondialement menacées, le Tuit-tuit à La Réunion, le Moqueur gorge blanche en Martinique, le Crabier blanc à Mayotte, le Mérou géant en Guyane et à Saint-Martin et le Mérou de Nassau à Saint-Martin ainsi qu’un habitat rare, les savanes guyanaises : www.lifebiodivom.fr.