Parc du volcan et tyroliennes : Domoun La Plaine veut rencontrer le maire

L’association Domoun La Plaine a manifesté ce mardi devant l’hôtel de ville du Tampon dans l’espoir d’être reçue par le maire André Thien Ah Koon, en vain. Le QG des Zazalés et Attac leur ont cependant apporté leur soutien. L’ex-candidat Alexis Chaussalet et Nathalie Bassire, toujours en course pour conserver son siège à l’Assemblée nationale, ont également fait le déplacement. Par Prisca Bigot - Publié le Mardi 14 Juin 2022 à 15:44





Si le maire a assuré lors du dernier conseil municipal que l’association tient à participer aux différentes étapes. Après la concertation préalable du Parc Volcan au projet d’installation de 10 tyroliennes entre le Piton Dugain et le Champ de Foire en juillet 2019 puis Pancartes dressées, instruments installés… C’est au son du maloya que militants et citoyens ont tenté de convaincre André Thien Ah Koon de les recevoir. Après plusieurs lettres envoyées au maire pour "ouvrir le dialogue" et "soumettre ses propositions de projets alternatifs", Domoun La Plaine s’est déplacé sous les fenêtres du premier magistrat de la ville. "S'il ne vient pas à notre rencontre, nous irons à lui", mobilise Gilbert La Porte de Domoun La Plaine. Sur les conseils des garants du débat de juillet dernier, l’association a écrit au chef des Grands Projets de la ville du Tampon. "Cela fait un mois et nous avons toujours aucune réponse", précise-t-il.Si le maire a assuré lors du dernier conseil municipal que "les dossiers avancent", l’association tient à participer aux différentes étapes. Après la concertation préalable du Parc Volcan au projet d’installation de 10 tyroliennes entre le Piton Dugain et le Champ de Foire en juillet 2019 puis celle sur le Parc du Volcan en juillet 2021 , Domoun La Plaine attend désormais la tenue de l’enquête publique prévue pour ce mois de juin.

Entretemps, la Mission régionale d’autorité environnementale de La Réunion (Mrae) a émis une trentaine de réserves, note Gilbert La Porte. "Le projet présente une menace pour l’environnement exceptionnel du site. La municipalité pense pouvoir en tenir compte et construire le parc mais c’est un projet inutile et ce n’est pas ce qu’attend la population", lance-t-il.



La délégation mise en place ce mardi n’est finalement pas parvenue à entrer dans la mairie, stoppée dans son élan par les vigiles. Les manifestants ne baissent en revanche pas les bras.

"C’est un projet démesuré et insensé", fustige Alexis Chaussalet, candidat arrivé à la troisième place au premier tour des législatives dimanche mais présent ce mardi en tant que citoyen, assure-t-il.



Nathalie Bassire, conseillère de l’opposition et qualifiée pour les législatives, affiche également sa présence durant cet entre-deux tours. "J’ai mené ce combat au conseil municipal contre le Parc du Volcan. Je suis très inquiète des projets projets portés par la municipalité parce qu’ils ne répondent pas aux besoins de la population".





