Communiqué Parc du volcan : Une nouvelle manifestation pour dire non au projet

L'association Domoun la Plaine appelle au rassemblement ce dimanche à Bourg Murat pour protester contre le projet du parc du volcan. Par N.P - Publié le Mardi 22 Novembre 2022 à 15:32

Le communiqué :



L'association DOMOUN LA PLAINE informe la population qu'elle propose ce dimanche 27 novembre 2022, un grand rassemblement festif et informatif sur l'aire de pique-nique du Champ de foire à Bourg Murat, Plaine des Cafres.

L’objectif de cette manifestation est d’informer la population sur le projet de Parc de la municipalité du Tampon et d’échanger avec les participants sur la position contre ce projet de notre association. D’autres organisations citoyennes et/ou politiques ont d’ores et déjà déclaré leur intention de se joindre à nous pour cette manifestation

Plusieurs moments sont au programme :

à partir de 8 h 30 : accueil avec café, thé, etc... ; à 9 h 30 : départ de deux randonnées pour visiter les espaces naturels au pied du Piton Dugain et jusqu'au sommet du piton pour admirer les paysages de la Plaine des Cafres ; à 11 h 30 : un point presse, au cours de l'apéro 12 h 00 : repas partage 14 h 00 : Discussion-débat sur le projet de parc d'attractions. Plusieurs sujets seront abordés : la biodiversité, les paysages, les espaces naturels comme les zones humides à haute valeur écologique, l'hydrogéologie, les alternatives en matière d'éco-tourisme, etc...

Pour Domoun la Plaine

Gilbert La Porte

Président

