Parc du Volcan : Mairie et Département main dans la main pour le développement de la filière équine

Le projet à pour objectif de relancer l’activité touristique à la Plaine des Cafres. Ce mardi, André Thien Ah Koon a profité de la visite du président du Département pour achever de rallier Cyrille Melchior au projet de Parc du Volcan , "un parc de loisir unique à La Réunion".Après le vote de l’achat d’une parcelle et celui du marché pour la construction d’un ensemble de tyroliennes sur le Piton Dugain en conseil municipal samedi, les deux élus ont, ce matin, signé un protocole d’accord. Ainsi, outre les espaces d’animations et de loisirs, le projet de 44,2 hectares entend développer la filière équine. "Dynamisation de l’élevage des chevaux, création d’un centre d’entrainement et d’une piste de course de 1400m", se félicite le maire du Tampon.La livraison du Parc du Volcan est prévue en plusieurs phases. La première pour janvier 2019 pour un montant estimé à 20 millions d'euros.