Parc du Volcan : L'association Domoun la Plaine veut rencontrer le maire du Tampon

Monsieur le maire.



Une enquête préalable sur le projet des 10 tyroliennes du futur Parc du Volcan a eu lieu du 25 Juin 2019 au 8 Juillet 2019.



Dans le bilan de cette enquête publiée le 11 juillet 2019, une des décisions du maître d'ouvrage nous parait très importante :



" Poursuivre l'information de la population : Entre la phase de concertation préalable et celle de l'enquête publique, dans un contexte de transparence, il est proposé à la municipalité de poursuivre l'information du public par le biais de réunions publiques, de communiqués de presse, de la mise à jour régulière du site internet de la ville du Tampon concernant ce projet. "



A ce jour le silence est total et le manque d’information du public depuis 2019 concerne essentiellement 2 documents :



- L’avis délibéré de la Mission Régionale d’Autorité environnementale de La Réunion sur le projet de tyroliennes au Piton Dugain sur la commune du Tampon a été publié le 14 Décembre 2021. Ce document n’a pas été diffusé dans la population sur le site internet de la mairie.



- La version 5 du projet : l’avis de la MRAE fait référence à une nouvelle version du projet : " le pétitionnaire a proposé une version V5 du dossier de demande d’autorisation en date du 24 août 2021." Cette version 5 n’a jamais été rendue publique sur le site de la mairie.



Depuis les premiers courriers aux autorités de La Réunion en Novembre2021, nous avons été reçus par la SREPEN, le Département, la Région et l’Irt mais nous n’avons pas eu de réponses de la mairie du Tampon à nos nombreuses demandes.



Compte tenu du silence de la mairie depuis 2019 sur l’avancement du dossier, de toutes les observations et préconisations de l’Autorité environnementale dans son avis (sur le milieu physique et naturel ) et des décisions ci-dessus du maitre d’ouvrage, l’association Domoun La Plaine demande à monsieur le Maire de nous tenir informés de l’état d’avancement du projet tyroliennes au cours d’une réunion publique avant l’enquête publique par voie électronique qui devrait avoir lieu en Juin ou Juillet 2022 .