Parc du Volcan : Domoun la Plaine crie "asé gaspi nout péi !"

L’association veut se faire entendre : "Ce qui fera l’avantage concurrentiel de La Réunion pour ceux qui viendront la visiter et passer quelques moments, ce n’est pas la possibilité de se jeter dans le vide suspendu à des filins, ou de monter dans un ballon captif pour admirer le paysage" .



Si le projet touristique du Parc du Volcan sur 15 hectares dans le village de Bourg Murat a pour objectif de "valoriser la végétation typique des Hauts de l’île", le lieu d’implantation est effectivement caractérisé par de forts enjeux de biodiversité. "C’est cela que viennent rechercher les touristes : la beauté majestueuse des pitons, des ravines, des forêts primaires ; la faune et la flore endémiques ; le calme revigorant des pâturages et des fermes ; la chaleur de l’accueil des habitants ; la culture ancestrale des hauts de l’île ; le temps long qui permet de voir se succéder les quatre saisons et qui permet aux visiteurs de faire la coupure avec le stress et l’absence de sens de la vie moderne".



Pour Domoun La Plaine, "il est urgent pour l’équipe municipale d’entendre la voix de la raison". Les réponses aux nombreuses questions posées sur les nuisances, les enjeux écologiques mais aussi économiques et sociaux "n'ont été pour l’instant fournies ni collectivement, ni individuellement. Malgré tout, la municipalité engage les travaux avant même le démarrage de l’enquête publique annoncé en juin 2022 !", fustige l'association.



Déterminés, les membres de Domoun La Plaine restent à l'affût des rapports qui ont déjà été publiés dont celui sur les nuisances. "Il ne faut pas que la municipalité croie que nous nous laisserons bercer par les propos de ses administratifs qui minimisent, lors des débats publics, ce qui est mis en exergue dans ces rapports. Nous savons aussi lire et dénicher les loups".