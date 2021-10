Société Parc du Volcan : Croire et Oser et Le Kolektif Aret Anter Anou apportent leur soutien au collectif Domoun La Plaine

"Mais, où est donc passée notre cohérence entre notre mode de vie de Réunionnais et notre manière de consommer ?" se demande le Kolektif Aret Anter Anou et l'Inter-komité du Parti Croire et Oser, qui dans un communiqué, ont décidé d'apporter leur soutien au collectif Domoun La Plaine, opposé au projet du Parc du Volcan à Bourg-Murat (Le Tampon). Un projet qui est de nature "à aliéner l'espace des habitants de cette commune, et a fortiori, des habitants de La Réunion, en hypothéquant une nouvelle fois des hectares de foncier agricole au profit de divertissements et d'attractions mercantiles", estiment les co-signataires de cette tribune.

Nous avons aliéné notre mode de vie, par nos choix et par nos actes, au point de ne plus être capables de freiner notre boulimie incessante : consommer plus pour avoir plus. Nous vivons malheureusement dans l’illusion d’un bonheur qui se symbolise par de simples objets et services éphémères.



Nous participons à l’épuisement des ressources naturelles par le gaspillage, la surconsommation, la production de déchets inutiles. Nous sommes devenus les disciples d’un marketing publicitaire incessant qui introduit la notion du « bonheur » à sa guise et sans aucun scrupule.



Mais, où est donc passée notre cohérence entre notre mode de vie de Réunionnais et notre manière de consommer ?



De cette léthargie, quand est-ce que les Réunionnais vont-ils enfin S’EMANCIPER pour prendre conscience de leur propre rapport à l’environnement et à la lutte contre l’injustice ? Notre combat commence donc par UN APPEL AUX CONSCIENCES qui s’oppose au monde de la consommation insouciante. Nous ne sommes et ne pouvons être des personnes irresponsables. Chacun de nos actes engendre des conséquences sur l’environnement, l’équilibre social, notre santé ou même notre spiritualité.



C’est pourquoi nous nous sommes fixés comme objectif de :



1. Dénoncer un modèle de consommation qui ne prend pas en considération le respect de l’individu, de l’environnement, de la santé, des valeurs éthiques, spirituelles et sociales. Proposer un modèle de consommation alternatif, social et solidaire, qui tourne notamment autour d’une économie de proximité tout en prenant en compte notre insularité et nos impératifs environnementaux et sociaux.



Des modèles économiques alternatifs foisonnent autour de l’île et ils font la preuve chaque jour qu’un monde plus juste et plus respectueux est possible. Nous nous devons d’en faire la promotion, car ils sont la voie vers la réforme.



2. Défendre les intérêts des Réunionnais, les premiers touchés par un modèle de développement et d’aménagement instauré depuis des décennies, qui montre aujourd’hui ses limites face à la crise mondiale. Des questions essentielles ont été oubliées, notamment celles liées à leur qualité de vie et à leur liberté.



Depuis plusieurs années, certains organisent la mise sous « kouvert » de notre mode de vie, créant à chaque besoin « un bâtiment pour la mémoire » ou « un parc pour distraction », pour faire oublier la privatisation d’énergie et des espaces naturels.



Bientôt un an que le collectif « Aret anter a nou » dit non aux projets :



- Près de 1500 signatures de la pétition contre l’enfouissement et la création d’un ISDU sur le quartier de Franche-Terre où 80 hectares de terres arables seront transformés en centre d’enfouissement des déchets ultimes. Projet étroitement lié à l’incinérateur de RunEva qui va faire augmenter les cas de cancers dans la région tout en créant pas moins de 9000T/an de déchets dangereux supplémentaires, un projet écologique nous dit-on.



- Parc de la Plaine ou encore base lunaire et martienne qui va transformer notre biodiversité en parc d’attraction touristique, ce qui aura pour conséquence de mettre fin aux nombreuses espèces florales et animales, ou encore Parké nou manir viv. Si détruire notre Péi est un choix de nos décideurs, autant le faire pour l’utilité publique en créant un équipement de géothermie !



- Le bétonnage du bord de mer de Manapany, l’édification d’un hôtel 5 etoiles sur un bord de mer sauvage et précieux. Il ne s’agit ni plus ni moins qu’une privatisation de l’espace public. Dans la continuité des combats menés depuis des années et à venir, pour la défense de not zarlor, le PCO soutient Domoun la Plaine. Et soutient toutes les formes de résistances existantes et ses organisations sur le territoire,



Domin po Domoun

Kolektif Aret Anter Anou L’Inter-komité du PCO (Parti Croire & Oser)