Parachutistes disparus : reprise des recherches ce lundi matin

Par GD - Publié le Lundi 15 Novembre 2021 à 06:43

Après un week-end de recherche, les secours se mobilisent encore ce lundi matin pour retrouver Jérémy et Antoine, les deux parachutistes disparus samedi matin dans la zone de Grand-Coude.



Depuis 48h, les secours, aidés de bénévoles, ne ménagent pas leurs efforts afin de retrouver les deux hommes. Malgré le soutien du PGHM, des militaires de la compagnie de Saint-Pierre et du 2e RPIMa, aucune trace des deux hommes n’a été repérée pour le moment.



Le périmètre des recherches se trouve dans une zone difficile d’accès. La végétation rend l’observation par hélicoptère difficile. Les recherches vont se concentrer autour de la forêt de Grand-Coude.



Parallèlement à ces recherches, l’enquête se poursuit pour comprendre le scénario de cette situation. Les enquêteurs ont entendu plusieurs personnes, dont le pilote de l’hélicoptère d’où se sont élancés les deux hommes.