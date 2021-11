Parachutistes disparus : Une semaine de recherches sans aucun indice

Où ont atterri Jérémy et Antoine ? Que s’est-il passé samedi alors que les parachutistes d’une quarantaine d’années sautaient en chute libre au-dessus de Grand Coude?



Les deux passionnés aguerris du Paraclub de Bourbon participaient ce 13 novembre dernier aux 10 ans du club FLY 974 Tandem. Les deux hommes ont été largués à 6 000mètres d’altitude depuis un hélicoptère. Si un duo qui avait sauté juste avant eux a été retrouvé du coté de Langevin, Jérémy et Antoine sont toujours portés disparus après une semaine de recherches.



Un important dispositif du côté des secours a été déployé : survols en hélicoptère, en drone mais aussi sur terre avec des gendarmes du PGHM, du Groupe Montagne Gendarmerie (GMG) et de la brigade de Saint-Pierre.



Une mobilisation inédite de proches et de bénévoles s’est également créée pour organiser et mener les recherches dans une végétation dense et un relief particulièrement escarpé. Les secteurs de Grand Coude, du Morne Langevin, et du village de Mahavel ont notamment été ratissés sans qu’aucun indice ne soit malheureusement relevé.



Les bénévoles s’attellent aussi à l’examen minutieux des photos aériennes prises par les pilotes de drone qui apportent également leur aide. Mercredi soir, l’espoir d’une nouvelle piste est venu d’une photo laissant penser à une forme humaine et une voile sur une falaise du côté de Grand Coude. Dès le lendemain, l’hélicoptère de la SAG et le PGHM se sont rendus sur place et ont levé le doute. Il s’agissait au final de branches et de leur ombre.



Ce samedi, plusieurs groupes de bénévoles ont déjà prévu d'explorer les zones de Grand Coude, Roche Plate, avec des départs depuis le Pas des Sables ou le Nez de Boeuf, munis de drones. Une mobilisation qui ne faiblit pas en dépit des jours qui passent et des chances de retrouver les deux parachutistes en vie qui s'amenuisent.