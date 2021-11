La grande Une Parachutistes disparus : Les recherches n’ont rien donné

Publié le Dimanche 14 Novembre 2021 à 18:06

​Les recherches terrestres et aériennes de ce dimanche n'ont rien donné. Les deux parachutistes portés disparus depuis samedi matin ne sont toujours pas localisés.

Qu’est-il arrivé aux deux parachutistes qui ont sauté samedi matin depuis un hélicoptère au-dessus de Mahavel. Le mystère demeure après deux jours de recherches.



Ce dimanche matin, profitant de conditions météo favorables, l’hélicoptère de la section aérienne de la gendarmerie a pu entamer une deuxième journée de survol dès 5H. Hier, le plafond nuageux n'avait pas permis d'engager pleinement l'appareil en milieu de journée.



Depuis hier, la zone de recherches a par ailleurs été affinée. Elles mènent les différents groupes d'amis des parachutistes et de bénévoles à privilégier un quadrillage sur un secteur défini en trois repères. La zone de recherche prioritaire va du haut de la rivière Langevin, du haut de la rivière des Remparts et du Pas des sables qui mène vers la route du Volcan.



Leurs proches et amis demeurent dans le flou complet. Les deux passionnés aguerris à la pratique ont-ils dérivé ? Ont-ils rencontré des difficultés pour ouvrir leur parachute ? Se sont-ils télescopés ? Ils étaient en tout cas attendus à Grand Coude à Saint-Joseph sur une zone de poser que d’autres amateurs de sensations fortes avaient réussi à regagner sans difficulté avant eux. Ils étaient en tout quatre parachutistes à avoir pris place dans ce vol en hélico samedi matin.



Jérémy, qui habite Saint-Pierre, et Antoine, à Saint-Denis, la quarantaine chacun, ont été largués à 6000 mètres d’altitude depuis un hélicoptère à 9H. Ce 13 novembre, ils participaient aux dix ans du club Fly 974 Tandem.



Par solidarité, l’association le Paraclub de Bourbon auquel ils appartiennent, a mobilisé ses adhérents et a participé aux recherches terrestres, en complément de celles organisées par les gendarmes. D'autres hélicoptères de compagnies privées ont également survolé le secteur sur lequel se concentre les recherches.



Toute personne qui aurait aperçu samedi matin des parachutes de couleurs verte et jaune pour le parachute de Jérémy et de couleurs orange et blanche pour Antoine, peuvent se rapprocher des gendarmes.



Selon la gendarmerie, les recherches menées ce jour n'ont pas permis de localiser les deux parachutistes.