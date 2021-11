A la Une . Parachutistes disparus : Doutes sur la nouvelle piste et mauvaises conditions météo

Les proches des deux parachutistes appellent les pilotes de drones qui le peuvent à venir donner un coup de main, le temps que l’hélicoptère du PGHM puisse redécoller. Réveil amer pour les proches de Jérémy et Antoine. Le vent dans la zone de recherches a empêché l’hélicoptère du PGHM de rester en vol. Les gendarmes tenteront de redécoller dans l’après-midi.Une mauvaise nouvelle puisqu’ une nouvelle piste a été ouverte hier soir par une photo de drone intrigante. De nombreux bénévoles ont tenté de retoucher la photo pour améliorer la netteté de l’image, laissant espérer la présence de l’un d’eux.L’hélicoptère a tenté de se rendre dans cette zone. Il a survolé la paroi du Morne Langevin, sans pouvoir trop s’approcher. D’après les militaires, il s’agirait d’une branche, mais ils n’ont pas pu se rendre sur la zone précisement.Les proches des deux parachutistes appellent les pilotes de drones qui le peuvent à venir donner un coup de main, le temps que l’hélicoptère du PGHM puisse redécoller.



