La grande Une Parachutistes disparus : Des recherches aériennes puis pédestres

Alors que les conditions climatiques sont à nouveau favorables dans le secteur de Grand Coude, les recherches aériennes ont repris ce samedi en fin d'après-midi. Par PB-RL - Publié le Samedi 13 Novembre 2021 à 17:53





Plusieurs reconnaissances aériennes ont été menées en fin de matinée et début d’après-midi avant que la couverture nuageuse trop épaisse n’empêche tout survol de la zone. Les survols ont finalement repris en fin d’après-midi.



En fonction des résultats, des recherches pédestres et en drone vont être réalisées. Dans le secteur, la végétation est particulièrement dense et le relief escarpé.



Deux parachutistes sont portés disparus. Les deux hommes ont été largués ce samedi matin par hélicoptère. Lâchés par groupe de 4, alors que deux ont atterri à Grand Coude, deux autres parachutistes expérimentés n'ont pas été retrouvés.