Par un heureux "concours de circonstances", une famille réunionnaise a trinqué en présence de Pelé

La disparition à 82 ans de Pelé fait remonter des souvenirs à nombre de personnes qui ont eu l’opportunité de croiser sa route. Certains peuvent même s’enorgueillir d’avoir une trace de cette rencontre. C’est le cas d’une Réunionnaise et de ses deux enfants.



"Je me souviens que c’était durant des vacances scolaires, j'ai oublié l'année", commence par raconter Agnès Kichenin. La Réunionnaise était en vacances avec ses enfants à l’île Maurice en 1976 lorsqu’un concours de circonstances a fait qu'elle s'est retrouvée à trinquer avec le triple champion du monde de football.



A la fin de sa carrière légendaire, le Brésilien parcourait la planète au gré des sollicitations politiques mais aussi des partenariats commerciaux qu’il avait signés. Le footballeur avait ainsi été convié par une célèbre marque de boissons - Pepsi pour ne pas la nommer - à faire un match de démonstration au stade George V de Curepipe le 28 janvier 1976.



Le plus célèbre footballeur de la planète avait également été invité par le ministre Sir Veerasamy Ringadoo à un cocktail donné à l’hôtel Continental de Curepipe autour d’un parterre de personnalités mauriciennes.



Le mari d’Agnès Kichenin, qui n’était autre que le célèbre bâtonnier René Kichenin, disparu en avril 2022, entretenait des liens forts avec l’île sœur. C’est dans ce cadre qu’Agnès Kichenin était partie en vacances à l’île Maurice avec ses deux enfants. "Lorsque nous allions à Maurice, nous étions hébergés par la famille Ringadoo. Et lorsqu’ils venaient à La Réunion, on les hébergeait. Ils étaient des amis à mon mari bien avant notre mariage", s’en souvient Agnès Kichenin.



Le hasard total a donc fait qu'elle se trouvait à l’île Maurice en cette fin de janvier 1976 et conviée à assister à la réception de cette star planétaire.



"Il était très connu", indique Agnès Kichenin, confirmant les comptes-rendus de la presse mauricienne d’époque. "Il avait marqué 1200 buts en 1300 matchs", retient-elle de la fiche statistiques impressionnante du Roi Pelé.



"Ce souvenir, on en a reparlé en décembre dernier avec mes enfants", explique-t-elle par ailleurs. Ses enfants, qui étaient là eux aussi lors de cette réception, avaient 10 et 11 ans en 1976. L’un d’eux deviendra par la suite le bâtonnier Chandra Kichenin.