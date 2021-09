A la Une . Par l'art et la culture, 180 élèves de l'ouest deviennent acteurs de la lutte contre les violences conjugales

Porté par la Compagnie Escaladanse, compagnie de danse contemporaine saint-pauloise, « Prévenir l’ImpAnsable » est un projet de prévention aux violences conjugales et intra-familiales par l’art, la culture et l’éducation populaire. Ce lundi 20 septembre, 180 élèves issus des lycées de Trois Bassins et de Vue Belle Saint-Paul ont été invités à devenir des acteur-actrice-s de la prévention. Par IS - Publié le Mardi 21 Septembre 2021 à 15:08





Ce lundi 20 septembre, les élèves ont assisté à un extrait de la pièce dansée "ImpAnsable" au théâtre de l’Alambic à Trois Bassins. Il leur a ensuite été proposé des activités ludiques afin de se familiariser avec le projet. A cette occasion, les proviseurs des deux établissements, M.Pradines et M.Gaine ont accueilli les participants ainsi que les financeurs du projet dont la Région Réunion, le Conseil départemental, le TCO, les communes de Trois Bassins et de Saint-Paul.



47 ans de violences conjugales



Deux autres temps forts seront organisés autour des journées mondiales de lutte contre les violences faites aux femmes, le 25 novembre, et lors de la journée des droits des femmes le 8 mars. Ces temps de rassemblement seront aussi l’occasion, pour les professionnels de la prévention impliqués dans le projet, d’instaurer une réflexion et un dialogue avec le public présent dans des stands montés pour l’occasion.



Une vidéo retraçant l'intégralité de la démarche sera enfin réalisée. Mutualisation, apprentissage par les pairs, initiative positive, maillage territorial, faire ensemble, éveil au sens critique sont autant de facettes de ce projet que le documentaire s'efforcera de mettre en valeur. Le projet est une première étape pour essaimer par la suite sur l'ensemble du territoire réunionnais et donner envie à d'autres de s'emparer de la démarche.



"ImpAnsable" est un spectacle dansé librement inspiré de l'affaire Jacqueline Sauvage et qui projette les spectateurs lors de son premier jour d'incarcération. Le moment où elle réalise que rien ne sera plus comme avant car elle a utilisé la violence pour mettre fin à son calvaire en tuant son mari de trois balles dans le dos à l'issue de 47 ans de violences conjugales.





