Pâques 2020 : confinement et messe numérique au programme Les célébrations de Pâques sont toutes annulées en raison de la crise sanitaire. Les repas en famille et les messes se font donc par écrans interposés.







Ce week-end pascal restera dans toutes les mémoires. Pour certains, c’est la première fois que cette fête se fera sans déplacements à la messe et sans toute la famille autour d’eux. Les enfants confinés en appartement ne pourront pas chercher les oeufs dans le jardin. Une situation difficile pour beaucoup.



Pour atténuer la peine des fidèles, les messes réunionnaises seront diffusées sur toutes les chaînes de télévision locale (Réunion 1ère, Antenne Réunion). Même la Messe de la bénédiction du Pape François (à 12h55 heure locale) et la bénédiction Urbi et Orbi (14h) se feront en huis clos et diffuser a la télévision.



Malgré tous ces désagréments, l'équipe de Zinfos974 vous souhaite à tous une joyeuse fête de Pâques à tous.







