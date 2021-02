Rubrique sponsorisée Papay.re lance ses soldes de folie !

Mode, beauté et bien être, maison et cuisine, multimédia, auto et moto, sport, culturel... Papay.re, le premier centre commercial de vente en ligne de la Réunion, lance en exclusivité ses soldes. N'attendez pas samedi pour être les premiers à vous simplifier la vie ! Par Zinfos974 - Publié le Mercredi 3 Février 2021 à 11:23 | Lu 1094 fois



Sur le premier centre commercial en ligne de La Réunion les soldes ont commencé et les étiquettes valsent... Jusqu'à -60% : il y a de très bonnes affaires à faire dès aujourd'hui.



Papay.re propose des livraisons en points relais sans coût supplémentaire, ou à domicile en 24h à 48h ouvrées. A noter que le premier retour est gratuit.



Des achats en toute simplicité dans le respect des règles sanitaires. Approchez vous de nos offres sans hésiter : c'est ici



