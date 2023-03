Papang fête sa première année !

Papang, le téléphérique urbain de La CINOR, a récemment effectué 1,5 million de voyages, et a accueilli dans ses cabines des voyageurs venus de toute La Réunion. Véritable solution innovante aux problèmes de déplacements, Papang, grace à ses utilisateurs réguliers, a d’ores et déjà prouvé qu’il était une alternative à l’utilisation des véhicules particuliers et a été adopté par les habitants du Territoire Nord.Pour fêter ce premier anniversaire et ce succès populaire, Citalis et La CINOR proposent une journée de festivités le 15 mars 2023 :Jeux de pistes sur toute la ligne Papang du 15 au 17 mars de 6h à 20h, organisé par Citalis.Manèges et Fotokabine (station Bancoul à partir de 10h).Maquillage, tatouage et sculpteur de ballons (station Bancoul à partir de 14h).Magiciens, échasses, foodtrucks et jeux surprises (station Bancoul à partir de 16h).Retrouvez toutes les informations sur www.citalis.re