Papang…Un an déjà !

Un an jour pour jour après sa mise en service et 1,5 millions de voyages parcourus plus tard, le téléphérique urbain de la Cinor célébrait son anniversaire avec ses usagers fidèles ainsi que de nombreux curieux qui l’empruntaient pour la première fois. Pour l’occasion la ligne était gratuite et une fête foraine avait pris ses quartiers sur la place de Bancoul.



Des milliers de personnes sont venues profiter des festivités dépassant de loin les attentes des organisateurs, Cinor, Citalis et Ville de Saint-Denis, qui n’ont pu que se voir confirmer l’engouement populaire que suscite ce nouveau moyen de déplacement.



Une cérémonie protocolaire a eu lieu sur le parvis de la station du Chaudron, l’occasion pour les élus de rappeler leur vision en termes de mobilité et d’aménagement dont Papang symbolise la concrétisation.