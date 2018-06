Il appuie fort sur les pédales

De son vieux vélo rouillé.

Pinces aux mollets,

Il gravit l'avenue, sans escales.

Son pas lourd, sonne pourtant léger

Dans mon coeur de jeune écervelé.

Il sonne! L'huis s'ouvre!

C'est Papa! Je le retrouve!

Mécanicien, il sent le fer.

Je l'aide à se défaire.

Je plaque un baiser sur sa joue,

Son front se déride, on joue!

Et pourtant!

Il appuie fort sur les pédales

De son vieux vélo rouillé.

Pinces aux mollets,

Il gravit l'avenue, sans escales.

Je niche ma main dans la sienne

Afin que mon Amour il retienne,

Comme une flamme d'Olympie

Que je voudrais infinie

Au fond de mon coeur, tapie.

Il allume sa cigarette,

D'un geste vif et net.

La fumée monte jusqu'à la lampe.

Je voudrais être cette fumée qui le hante.

Et pourtant !

Il appuie fort sur les pédales

De son vieux vélo rouillé.

Pinces aux mollets,

Il gravit l'avenue, sans escales.

Je voudrais être son souffle

Lorsque sur l'acier il s'essouffle.

Je voudrais être sa force

Lorsqu'il mate le fer à la forge.

Je voudrais être son âme

Qu'il a si fier et sans drame.

Je voudrais être ses yeux,

Perçants et vifs comme l'aigle des cieux.

Je voudrais être sa bonté,

Celle qui, sans colère m'a dompté.

Je voudrais être son courage

Qu'il déploie chaque jour, sans tapage.

Et pourtant!

Il appuie fort sur les pédales

De son vieux vélo rouillé.

Pinces aux mollets,

Il gravit l'avenue, sans escales.

Je voudrais...Je voudrais...

Mais aujourd'hui je ne pourrais.

Car son coeur a fini de résonner.

Car son coeur a fini par l'arraisonner.

Lui, le fier vaisseau hauturier

A jeté l'ancre un jour de juillet

Sans crier gare.

Non! Il n'a pas fui.

Il a trouvé plus fort que lui,

S'est battu, a été terrassé!

De l'autre côté, il a glissé.

Et pourtant,je le vois encore,

Je le touche encore,

Nous jouons encore.

Il appuie fort sur les pédales

De son vieux vélo rouillé.

Pinces aux mollets,

Il gravit l'avenue, sans escales.



En hommage à tous les Papas - Bonne fête à tous!