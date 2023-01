A la Une . Pantin rebaptisé Pantine : La Possession soutient cette démarche pour l’égalité homme/femme

Par voie de communiqué, la mairie de la Possession revient sur l’initiative de la mairie de Pantin de renommer la ville en Pantine pour l’année. La municipalité soutient cette démarche qui a pour objectif de mettre en lumière les actions de la commune francilienne pour l’égalité homme/femme. La Possession profite de cette occasion pour réaffirmer son action dans cette cause.

Par NP - Publié le Dimanche 8 Janvier 2023 à 14:02

Le communiqué:





La ville de Pantin a décidé symboliquement de féminiser son nom pour s’appeler Pantine pendant l’année 2023.



Le maire de cette commune explique que cette initiative, qui fait le buzz médiatiquement, a justement pour but de rendre visible un travail de fond, souvent invisible, sur l’égalité homme/femme.



La ville de La Possession, comme celle de Pantin, prend à cœur de travailler au quotidien sur ce sujet à travers de nombreuses actions :

- La nomination de rues et bâtiments au nom de femmes qui ont marqué La Réunion (Mme Visnelda la célèbre tisanière, Françoise Guimbert artiste locale qui vient de nous quitter, Marcelle Vinka ancienne accoucheuse de la ville...), mais aussi de personnalités nationales (Simone Veil, Florence Arthaud...) et même du monde (la célèbre Rosa Parks).



- L’apprentissage par le débat philosophique dès l’école élémentaire des notions de respect et d’égalité aux petits garçons et petites filles : une petite fille qui apprend à se respecter deviendra une femme qui se fera respecter.



- Création d’un centre d’hébergement d’urgence pour femmes battues, avec un accompagnement psychologique et social. - Ateliers culturels et animations pour (ré)apprendre aux femmes l’estime de soi.



- Création d’une délégation Femmes portée par Mme Frédérique Grondin, pour que dans chaque action et dans chaque projet de la ville, la question des femmes soit prise en compte (aménagement, éducation, santé, activités associatives, culturelles et sportives...)



- Application prochaine de la "Charte Citoyenne" pour l'amélioration de la place des femmes dans vie publique à La Réunion. Charte que nous invitons toutes les Communes de l’île à appliquer !



En tous les cas, comme la ville de Pantin, la Possession (une des rares communes au nom déjà féminin à La Réunion) continuera d’œuvrer pour que chacun/ chacune puisse s’épanouir aujourd’hui comme demain.



Car comme le disait Simone de Beauvoir « on ne naît pas femme, on le devient ».