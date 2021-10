Pantin : Un "mur de la honte" anti-toxicomanes érigé

Ce même jour, les toxicomanes du quartier des jardins d’Eole ont été évacués en car à la lisière d’Aubervilliers et Pantin. D’autres ont été déplacés vers les jardins de la place Auguste-Baron, quelques kilomètres plus loin.



L’ordre d’évacuation et d’ériger un mur de parpaings vient du ministre de l’Intérieur, indique la presse nationale. La paroi vient désormais bloquer le passage entre Paris et la Seine-Saint-Denis pour empêcher les consommateurs de crack d’entrer dans le quartier des Quatre-Chemins.



"Le mur de la honte" pour beaucoup, symbole de l’échec des pouvoirs publics aussi bien dans la prise en charge des personnes toxicomanes que dans le rejet des difficultés vers les banlieues.



Des rassemblements sont organisés chaque mercredi et ce samedi par les riverains pour demander une sortie de crise après la mise en place d’un plan anti-crack il y a déjà deux ans.