La grande Une Panneaux publicitaires : La chaussée royale décroche le prix de "l'agression du paysage"

Dans le palmarès du Prix de la France moche 2022, la Chaussée Royale de Saint-Paul obtient le prix de l'agression du paysage "en Réunion ", avec un cliché du site orné de panneaux publicitaires pour de l’alcool et des voitures. Par NP - Publié le Mardi 8 Novembre 2022 à 10:29

Comme chaque année, Paysages de France a proposé à ses adhérents de photographier un lieu qu’ils trouvaient "moche" dans leur environnement. Les quatre lieux sélectionnés “représentent un peu de la France moche”, indique l'association qui lutte contre la pollution visuelle et pour la préservation des paysages.



Le prix de de l'agression du paysage "en Réunion" décerné à la Chaussée Royale



Parmi ceux-ci figure la chaussée Royale de Saint-Paul qui remporte le prix de de l'agression du paysage "en Réunion". Sur la photo sélectionnée, les panneaux publicitaires qui se trouvent sur le site sont affublés de trois publicités pour du whisky et d’une pour un SUV électrique : “Trois doses de whisky, une dose de SUV : merci à la commune de Saint-Paul de nous offrir ce cocktail !”, commente l’organisation.



“Les maires des quatre communes concernées ont reçu leur prix il y a quelques jours. Pas sûr qu’ils apprécient cette distinction. Il ne s’agit pourtant en aucun cas pour notre association de stigmatiser telle ou telle commune, mais bien de mettre en évidence des atteintes à des paysages urbains. Pas d’inquiétude cependant : dans la plupart des cas, il est possible de remédier simplement à ce qui dénature ces paysages du quotidien. En instaurant ou modifiant un règlement local de publicité, en demandant aux préfets d’intervenir pour des publicités en infraction, ou en choisissant simplement de ne pas céder à la 'modernité' d’un panneau numérique !”, poursuit l'association.