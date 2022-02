A la Une . Panneaux, kiosque et moto à terre : Tour d'horizon des dégâts provoqués par Batsirai dans le Nord

Le passage de Batsirai à proximité de notre île a causé des dégâts dans le Nord de l'île. Les vents forts ont eu raison de plusieurs panneaux routiers et publicitaires, mais aussi d'un kiosque et d'une moto. Sans compter les multiples branches et arbres à terre. Retour en images avec Pierre Marchal de l'agence Anakaopress. Par N.P - Publié le Jeudi 3 Février 2022 à 12:18