A la Une . Panne téléphonique : le réseau restera impacté toute la matinée

La préfecture a fait le point durant la nuit sur la situation de la panne téléphonique. Si l’alimentation du réseau a bien été rétablie, des perturbations restent à prévoir dans la matinée. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 18 Mai 2022 à 07:33

Le communiqué :



Au cours de l’après-midi du 17 mai, une panne d’électricité est survenue au niveau du câble moyenne tension qui alimente le quartier environnant de la rue compagnie à Saint-Denis.

Il s’agit du quartier où se situe le centre technique d’Orange qui gère l’ensemble des réseaux de l’opérateur.



Les systèmes de secours mis en place se sont mis en défaut à 22h00.



Dès qu’il en a été informé, le préfet a activé un COD et fait acheminer un groupe électrogène supplémentaire sur le site d’Orange pour assurer la reprise de l’alimentation électrique du centre technique. Il a également mis en place un système de numéros alternatifs pour les numéros d’urgence impactés.



À minuit, l’alimentation du réseau de téléphonie fixe et mobile a été rétablie, ce qui va permettre de remettre en service rapidement le fonctionnement normalisé des numéros d’urgence, puis une reprise progressive des services fixes et internet dans les toutes prochaines heures sur l’ensemble de l’ile.



Le réseau mobile d’Orange restera quant à lui impacté jusqu’en début de matinée.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur