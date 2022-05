A la Une . Panne téléphonique : Les services inter-opérateur toujours au ralenti

Orange fait un point de situation à 8h30 suite aux problèmes techniques causés par la panne électrique. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 18 Mai 2022 à 08:43

Le communiqué : Suite à la coupure électrique survenue hier à 15h sur Saint-Denis, plusieurs équipements techniques ont été progressivement impactés. Certains services Internet et mobiles n’étaient plus accessibles, durant une partie de la nuit. À 8h30 ce jour le point de situation est le suivant : • Le réseau fixe est opérationnel. • L’essentiel du réseau mobile est revenu à la normale. • Les services inter-opérateur sont en cours de rétablissement pour un retour à la normale rapide. • Le service client sera progressivement remis en service dans matinée. Les équipes techniques sont, depuis début de l’incident, totalement mobilisés afin de minimiser les impacts et rétablir au plus vite l’ensemble des services. Orange présente ses excuses à l’ensemble de ses clients pour la gêne occasionnée.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur