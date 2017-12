A la Une . Panne sur le câble SAFE : Un retour à la normale prévu d'ici 10 jours





Cette coupure sur le câble SAFE a été identifiée au large du Cap en Afrique du Sud. Comme nous l'apprend Zeop, un bateau a été envoyé sur place pour commencer les réparations sur le segment du câble impliqué dans cet incident et que cette panne fait toujours l'objet d'une "investigation".



Du côté d'Orange, on assure que l'incident survenu sur le câble SAFE n'aura "pas d'impact à date" pour ses clients. En effet, Orange explique que la sécurisation de son trafic internet dans l'île "est assurée par le deuxième câble LION". Nous disposons de capacités sur les deux routes d'acheminement. La première passe par le SAFE et la seconde par le LION, ce qui permet de sécuriser une incidence sur un des deux câbles. La bascule se fait automatiquement, avec la capacité d'absorber la totalité du trafic journalier d'Orange, assure-t-on du côté de l'opérateur. Des ralentissements peuvent malgré tout être ressentis "en début de soirée".



Survenu hier dans la journée , l'incident sur le câble SAFE met l'internet réunionnais quasiment à genoux. Tous les opérateurs de la place, Orange, SFR, Zeop et Canalbox sont concernés par cette panne. Les abonnes réunionnais devront prendre leur mal en patience encore pendant plusieurs jours...





