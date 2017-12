Panne sur le SAFE : L'émission des bons de continuité territoriale perturbée

La Région communique ce lundi soir sur l'un des impacts de la panne survenue sur le câble SAFE et le traitement des dossiers de continuité territoriale. Internet étant au ralenti ou très instable pour de nombreux Réunionnais, la connexion des services de la collectivité est également perturbée.



"Le câble sous marin étant endommagé, la connexion internet dont les services ont besoin pour assurer le traitement des dossiers est ralentie", explique le Conseil régional.



Et d'ajouter : "Cet incident, indépendant de notre volonté, permet l'instruction des dossiers mais ne permet pas l'émission immédiate des bons de continuité territoriale." "Les services sont mobilisés et tentent d'assurer un accueil dans les meilleures conditions."



Selon la collectivité, "un rétablissement de la situation, sans aléas, serait à ce jour prévu vers le 20 décembre."



Les guichets d'accueil de la Région restent disponibles pour répondre aux questions ainsi que le numéro vert dédié : 0800 097 400.