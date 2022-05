La grande Une Panne générale de téléphonie à La Réunion : La préfecture fait le point sur les numéros d'urgence

La préfecture assure que les numéros d'urgence 12 et 112 restent en service mais qu'il existe un risque de saturation. Par Zinfos974 - Publié le Mardi 17 Mai 2022 à 22:08



Les réparations sont en cours.



En cas d’urgence et de difficulté à joindre le 17 (police ou gendarmerie) ou le 18 (secours) les numéros alternatifs ont changé : La police : 06 93 55 72 89

La Gendarmerie : 02 62 40 87 09

Les pompiers : 06 92 91 51 60 06 92 91 51 61

06 92 91 51 62

06 92 91 51 64

06 92 91 51 65



Les numéros d’urgence 15 (SAMU) et 112 restent en service.

Toutefois face au risque de saturation, les autorités invitent les personnes à réitérer leur appel.



