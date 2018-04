Faits-divers Panne en plein vol: l'avion fait demi-tour et retourne à Paris Les passagers du vol Air France 642 en provenance de Paris Orly n'auront jamais atterris à La Réunion. A cause d'une énorme panne, l'avion est contraint de faire demi-tour en plein vol, pour finalement se poser à Roissy Charles de Gaulle. Les passagers n'ont toujours pas pu redécoller.

400 passagers ont décollé jeudi soir de Paris Orly aux abords du vol Air France 642. Alors qu'ils pensaient atterrir sur le sol réunionnais, les passagers n'auront été dans les airs que quatre petites heures.



En effet, le Boeing 777 300ER F.GSQT, alors qu'il s'apprêtait à aborder la mer Adriatique à hauteur de Venise, a du faire demi-tour en plein vol à cause d'une panne majeure.



"Certains passagers parlent d'une panne de pressurisation. Air France évoque un problème sur l'un des réacteurs. L'appareil s'étant maintenu à son altitude de croisière de 30 000 pieds jusqu'à son retour à Paris, la panne du système de pressurisation est à écarter." souligne le JIR.



En raison du couvre-feu à Orly, le Boeing a été contraint de se poser à Roissy à son retour. Les passagers ont été pris en charge. Cependant ils n'ont pas encore pu redécoller pour La Réunion. Les pilotes n’auraient pas obtenu les autorisations pour survoler certains pays. Charline Bakowski Lu 343 fois





