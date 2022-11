Panne électrique : Fermeture du collège Terrain Fleury au Tampon ce lundi

La principale du collège Terrain Fleury au Tampon porte à la connaissance des familles qu’en raison de la panne électrique générale qui affecte depuis deux jours l’établissement et nécessite des travaux plus longs que prévu, il a été décidé, en accord avec le Département et EDF, de ne pas accueillir les élèves et les enseignants ce lundi 14 novembre 2022.



Seuls les personnels techniques et de vie scolaire sont attendus à leur poste.



Les cours reprendront de façon normale à compter du mardi 15 novembre 2022.