Panne électrique : EDF annonce un retour à la normale

EDF a indiqué que l’électricité est revenue depuis 6h ce mercredi matin. La panne avait débuté hier à 14h30 dans le centre-ville de Saint-Denis et a lourdement impacté le réseau téléphonique. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 18 Mai 2022 à 07:49

Le communiqué :



Suite à l’incident survenu sur un câble électrique souterrain de moyenne tension ce mardi 17 mai en fin d’après-midi, 3 % de nos clients de Saint-Denis, installés en centre-ville, ont été privés d’électricité.



L’ensemble de ces 1 800 clients impactés ont été réalimentés à 6h00 ce matin.



Dès le début de l’incident, les équipes d’EDF se sont mobilisées pour localiser le lieu précis de l’incident souterrain, identifier sa nature et engager les travaux de réparation sous la voirie.



Tous les moyens nécessaires ont été déployés pour rétablir la situation dans les meilleurs délais et en toute sécurité.



La recherche de défaut s’est réalisée avec l’aide d’un camion sonar sur plus d’un kilomètre.



L’avarie sur le câble souterrain a été détectée sous une zone de stationnement, il a donc été nécessaire de procéder à l’enlèvement de véhicules pour entamer les travaux de réparation.



Une analyse technique plus poussée est actuellement en cours quant à la cause réelle de l’incident sur ce câble souterrain.



