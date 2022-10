A la Une . Panne de courant générale à Mayotte

Une panne dans l’approvisionnement en électricité perturbe l’ensemble du 101e département. Une avarie sur un branchement souterrain serait à l’origine du problème. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 11 Octobre 2022 à 17:25

Depuis ce mardi matin, l’île aux parfums connaît de grosses coupures de courant. La préfecture informe les habitants qu’une avarie sur un branchement souterrain à Bandraboua est à l’origine du problème. Une cellule de suivi a été mise en place.



EDM (électricité de Mayotte) a fait en sorte que les clients prioritaires (secours, transports, soignants) soient alimentés le plus rapidement possible. La centrale des Bananiers a pu être relancée en fin de matinée, tandis que les équipes s’activent pour relancer la centrale de Longoni.



