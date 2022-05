Panne SMS Orange depuis deux jours

L’opérateur Orange est incapable de transmettre des SMS depuis deux jours, or pour payer par carte bancaire il est désormais nécessaire de recevoir un code par SMS à 6 chiffres de la part de sa banque. Comment un opérateur de la taille et de l’importance d’Orange peut en arriver là ? Depuis hier il est impossible d’effectuer une transaction bancaire aussi simple que d’acheter un billet d’avion ou réserver une chambre d’hôtel.



Après la calamiteuse mise à jour de son serveur web obligeant les clients à supprimer leur compte pour en recréer un autre, voilà l’opérateur historique qui n’est plus apte à transmettre un simple SMS. On aura tout vu. Et en attendant, on fait quoi ? Rien, l’opérateur fait dire qu’il ne sait pas quand ce sera de nouveau opérationnel. Vive le XXIe siècle et la double authentification pour les paiements par carte bancaire !