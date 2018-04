La grande Une Panique au tribunal : Baston générale entre condamnés et police

Ils n'ont pas accepté leur condamnation. Trois hommes et une femme étaient présentés en comparution immédiate au tribunal de grande instance de Saint-Denis ce vendredi matin. A l'énoncé du jugement, un membre du public, dalon du groupe, s'est approché pour parler à l'un des condamnés. Les policiers, faisant leur travail, lui demandent de reculer. Et là, tout le monde s'excite. Au point où un condamné, menotté, donne un coup de tête au policier en charge de son escorte.



Mais l'acte de rébellion ne s'est pas arrêté à ces seuls coups puisque l'atmosphère s'est électrisée dans la salle d'audience. Les condamnés s'en prennent à la police, d'autres officiers et agents de sécurité se précipitent dans la salle, la procureure sort en courant, le public s'en mêle, les femmes hurlent... Et là, mouvement de foule du public qui se précipite vers la sortie du tribunal et l'homme, celui qui a voulu parler à son dalon dans la salle d'audience, est plaqué au sol et emporté.



Ils s'approvisionnaient dans les supermarchés



Les proches et amis des quatre voleurs des Leader Price insultent les forces de l'ordre et applaudissent les condamnés. Deux personnes ont été interpellées pour violences sur agents dépositaires de l'autorité publique. Deux fonctionnaires ont également été blessés.



Retour en prison pour les trois hommes et la femme. Les peines varient entre plusieurs mois et plusieurs années.



Les quatre personnes présentées ce matin devaient répondre de vol de bouteilles d'alcool dans plusieurs Leader Price de l'île, dont celui du Moufia.



Ces habitants du Port sont déjà tous connus de la justice. Deux d'entre eux cumulent les condamnations alors qu'ils viennent tout juste de passer la vingtaine d'années. Un autre, récent récidiviste, est sorti de détention il y a deux semaines.

Nicolas Payet Lu 13184 fois