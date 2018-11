Panique à Matignon !

Il n’y a pas que les gilets qui seront jaunes Samedi 17, mais le visage aussi de nos dirigeants.



Acculés devant la gronde , le soulèvement du « Peuple »……A ça ira, ça ira……..ils gesticulent, démunis.



Ainsi sir Edouard Philippe menace : « Vous avez le droit de manifester, bien sûr, mais il faut prendre ses responsabilités et respecter la loi » , fermez le ban ! Circulez, y a rien à voir (Coluche).



Autre ânerie du joueur de poker, ami des mafieux, Christophe Castaner, ministre de l’Intérieur : « le gouvernement n’accepterait aucun blocage total » !



Autre ânerie encore : « toute manifestation sur la voie publique doit être signalée et autorisée en préfecture ». Yes ! Mais voilà, la manifestation des gilets jaunes vient du peuple et il s’agit là d’un MOUVEMENT. Ce mouvement est souvent spontané, mal organisé, et incontrôlable. Rares seront les organisations à se manifester en Préfecture.



Alors Sir Edouard s’énerve : « on va sanctionner sec » ! Ah bon ? Qu’il sanctionne d’abord les trois pelés et deux tondus syndiqués qui bloquent systématiquement l’entrée de la route en Corniche, perturbant, de ce fait, l’économie de La Réunion.



Ça sent Waterloo à Matignon.