Courrier des lecteurs Panem et circenses

Par A.N. - Publié le Mardi 24 Mai 2022 à 15:56

En clair : "Du pain et des jeux , et le peuple sera content" ! Du pain et des jeux Et le peuple sera content ! (...) Le peuple est- il content ? Assurément Il ne montre pas ses dents, Il aurait honte, Elles sont pourries .. Bien sûr je fais allusion aux commentaires de la 7ème compagnie au sujet de mon dernier billet sur l'étui pénien.. Ah, ils se sont éclatés,allant d'allusions en grivoiseries de bas de slip ! Mais le peuple de ZINFOS, s'est éclaté, montrant ainsi son haut niveau intellectuel,ne dépassant pas la ceinture. Rien sur le sujet pourtant d'actualité ! Mais n'est-il pas vital que le peuple s'amuse ? Du pain et des jeux mi di aou !