Panem et circenses "Du pain et des jeux"

Triste affaire que celle du jeune Steve Caniço mort par noyade dans la Loire suite à une soirée festive.



On a dit tout et n'importe quoi sur cette affaire, et surtout,le bon peuple réclame des têtes, de préférence, celles de l'exécutif et des forces de police.



J'ai l'impression d'assister à des jeux sous la Rome antique ou le bon peuple, le pouce orienté vers le bas, crie "à mort"

le Premier reproche est que le corps de Steve n'a pas été retrouvé tout de suite.......



Mais vous avez vu la Loire en ce jour de drame ? Elle était grosse, trouble, avec de forts courants. Difficile alors , même avec du matériel sophistiqué de trouver qui que ce soit !



Je rappelle qu'il est quatre heure du mat'au moment des faits , que la ville s'éveille et que la Police fait son oeuvre, obéissant à l'arrêté municipal demandant l'arrêt des festivités à cette heure !



Malgré l'autopsie, la dépouille de Steve n'a pas "parlé" :

- était-il alcoolisé au moment de tomber à l'eau ?

- avait-il fumé quelque substance illicite ?

- était-il dans un état conscient ?

En outre, s'est-t-il jeté volontairement à l'eau ne sachant pas nager?

- A-t-il était entraîné par le flux fuyant la police ?

- a-t-il été victime d'un malaise ?



Alors , faute d'amener des réponses au bon peuple, on sort l'artillerie lourde : enquête de l'IGPS, enquête administrative, enquête judiciaire,.



Et comme il faut une tête, celle de Castaner notre incapable ministre de l'Intérieur, est réclamée.......



Je demande de la raison, juste de la raison.