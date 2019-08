<<< RETOUR La Réunion Positive

Pandathlon 2019 LE PANDATHLON, UN ÉVÉNEMENT ÉCO-SPORTIF ORGANISÉ EN PARTENARIAT AVEC WWF FRANCE

Le WWF France et la Région Réunion mettent en place des événements de sensibilisation visant à préserver et valoriser la biodiversité réunionnaise : le Pandathlon a pour finalité de récolter des fonds pour la préservation de l’environnement de La Réunion.

L’activité de randonnées et de plein air participe naturellement à la valorisation touristique et économique du territoire.



Les dons sont attribués à une association locale pour la mise en œuvre d’actions visant à sensibiliser, informer ou promouvoir les connaissances. Le WWF France et la Région Réunion mettent en place des événements de sensibilisation visant à préserver et valoriser la biodiversité réunionnaise : le Pandathlon a pour finalité de récolter des fonds pour la préservation de l’environnement de La Réunion.L’activité de randonnées et de plein air participe naturellement à la valorisation touristique et économique du territoire.Les dons sont attribués à une association locale pour la mise en œuvre d’actions visant à sensibiliser, informer ou promouvoir les connaissances.

« La Région Réunion est engagée en faveur d’un développement durable pour notre île.



Pour la huitième année consécutive, le Pandathlon invite les Réunionnais à marcher pour la Planète. Les inscriptions à ce défi solidaire organisé en partenariat avec la Fondation WWF France permettront de financer l’opération Défi Plastik portée par l’association Terra Océana pour sensibiliser le public à la préservation de l’océan Indien.



L’engagement de milliers de Réunionnais chaque année dans cette aventure témoigne de l’attachement porté par tous à notre environnement et à notre patrimoine commun, La Réunion, que nous aimons et que nous voulons sauvegarder.

Je compte sur vous, cette année encore, pour vous mobiliser le 22 septembre prochain.



La Réunion, fière de marcher pour la Planète. »



Didier ROBERT

Président de la Région







Date : le dimanche 22 septembre 2019

Lieu : Entre-Deux

Inscription : Inscrivez-vous à un des 3 parcours :

Panda 4 km / Panda 10 km / Panda 20 km

Date limite d’inscription le dimanche 15 septembre 2019 minuit. Inscription : cliquez-ici pandathlonreunion.re



Demande d’informations au 0262 29 06 03 La préservation de notre patrimoine naturel et de notre biodiversité exceptionnelle, leur valorisation sont placées au coeur des projets régionaux pour le territoire. Protéger la nature relève de la responsabilité de chacun d’entre nous.Pour la huitième année consécutive, le Pandathlon invite les Réunionnais à marcher pour la Planète. Les inscriptions à ce défi solidaire organisé en partenariat avec la Fondation WWF France permettront de financer l’opération Défi Plastik portée par l’association Terra Océana pour sensibiliser le public à la préservation de l’océan Indien.L’engagement de milliers de Réunionnais chaque année dans cette aventure témoigne de l’attachement porté par tous à notre environnement et à notre patrimoine commun, La Réunion, que nous aimons et que nous voulons sauvegarder.Je compte sur vous, cette année encore, pour vous mobiliser le 22 septembre prochain.La Réunion, fière de marcher pour la Planète. »Président de la RégionDate : le dimanche 22 septembre 2019Lieu : Entre-DeuxInscription : Inscrivez-vous à un des 3 parcours :Panda 4 km / Panda 10 km / Panda 20 kmDate limite d’inscription le dimanche 15 septembre 2019 minuit.Demande d’informations au 0262 29 06 03 La Réunion Positive

Dans la même rubrique : < > Cinéma : appel à candidatures "Talents ADAMI Cannes 2020". Une 27e édition à La Réunion La fibre optique pour tous les Réunionnais : Bâtissons nos villes de demain !