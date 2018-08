<<< RETOUR La Réunion Positive

Pandathlon 2018 - Save the Date Date : le dimanche 16 septembre 2018

Lieu : Saint-Paul : le lieu exact sera communiqué prochainement.

Inscription : les inscriptions seront ouvertes prochainement.

Plus d’informations seront disponibles prochainement sur le lieu et sur les 3 parcours proposés.

LE PANDATHLON

Le Pandathlon, formidable élan de générosité écologique et belle aventure humaine, s’inscrit dans une démarche de sensibilisation et de modification des comportements environnementaux.



Le Pandathlon est l’occasion de diffuser une image dynamique de l’île, fière de ses atouts naturels et de son engagement au service du développement durable. L’activité de randonnées et de plein air participe naturellement à la valorisation touristique et économique du territoire.



Chaque édition est parrainée par un(e) Réunionnais(e) qui a accepte de défendre les valeurs liées au sport, au respect de l’environnement et de promouvoir La Réunion aux paysages exceptionnels, classés au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Les dons du Pandathlon sont attribués à une association locale qui oeuvre pour la préservation de la biodiversité réunionnaise.



Autre point à souligner : le Pandathlon est le seul événement sportif qui bénéficie du label Agenda 21, développement durable, le sport s’engage soutenu par le Comité olympique national.





« La Région Réunion s’est clairement engagée ces dernières années en faveur d’un développement durable pour notre île. La préservation de notre patrimoine naturel et de notre biodiversité exceptionnelle, leur valorisation sont placées au coeur des projets régionaux d’aménagement du territoire.

Pour la septième année consécutive, le Pandathlon invite les Réunionnais à marcher pour la planète.

L’engagement de milliers de Réunionnais chaque année dans cette aventure témoigne de l’attachement porté par tous à notre environnement et à notre patrimoine commun, à La Réunion que nous aimons et que nous voulons préserver.

Je compte sur vous, cette année encore, pour vous mobiliser le 16 septembre prochain.

La Réunion, fière de marcher pour la planète ».

Didier ROBERT

Président de la Région



LE PANDATHLON, UN ÉVÉNEMENT ÉCO-SPORTIF ORGANISÉ EN PARTENARIAT AVEC WWF FRANCE



UN PARTENARIAT RÉGION - WWF FRANCE POUR LA PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ RÉUNIONNAISE



Dans le cadre d’une convention signée en 2012, le WWF France et la Région Réunion s’engagent à mettre en place des événements de sensibilisation et de mobilisation des populations visant à préserver et valoriser la biodiversité réunionnaise, tout en suscitant une modification des comportements environnementaux et faisant la promotion d’écogestes citoyens. Formidable élan de générosité écologique et belle aventure humaine, le Pandathlon a pour finalité de récolter des fonds pour la préservation de l’environnement de La Réunion.



À travers ce protocole d’accord, des actions conjointes de préservation de l’environnement et de développement durable à La Réunion sont programmées. Des objectifs sont identifiés :

une meilleure reconnaissance de la prise en compte de l’environnement et du développement durable dans les projets régionaux d’aménagement du territoire

une sensibilisation soutenue aux enjeux environnementaux

la préservation de la biodiversité au coeur des enjeux de coopération régionale.

La Collectivité et la fondation travaillent à la mise en oeuvre d’actions communes liées à la protection de la biodiversité, la gestion durable des ressources naturelles et des énergies, à l’aménagement durable du territoire, à la protection de la santé humaine et des autres espèces.



LA LABELLISATION « DÉVELOPPEMENT DURABLE, LE SPORT S’ENGAGE »



Événement original organisé conjointement avec le CROS Réunion et totalement inscrit dans une perspective de développement durable du sport : ce label reconnu dans le monde du sport apporte ainsi une envergure nationale à ce rendez-vous à la fois convivial et familial fortement marqué par le respect de l’environnement et les valeurs de développement durable.





Retour en images sur l’édition 2017 :

