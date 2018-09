<<< RETOUR La Réunion Positive

Pandathlon 2018 : La 7e édition du défi éco-sportif se déroulera sur le site de Villèle





Les randonneurs seront immergés dans une savane et des paysages variés, offrant une vue imprenable sur l’océan.



Le Pandathlon, formidable élan de générosité écologique et belle aventure humaine, s’inscrit dans une démarche de sensibilisation et de modification des comportements environnementaux.



Le Pandathlon : un événement original qui rassemble les Réunionnais autour de pratiques ludiques et écologiques, un rendez-vous maintenant attendu par de nombreux Réunionnais et qui associe chaque année, un cadre naturel exceptionnel à des possibilités étendues d’activités de plein air.



Le Pandathlon reste avant tout une randonnée pour tous, enfants, familles et sportifs. Au Pandathlon, il n’y a ni gagnant, ni perdant. Chacun marche à son rythme. Le seul vainqueur, c’est la nature réunionnaise. Pour permettre au plus grand nombre d’y participer, trois parcours sont proposés :

3 boucles seront donc aménagées :

15 km pour les sportifs

8 km de marche (à la portée du plus grand nombre)

4 km de balade (parcours accessible aux enfants, sous la responsabilité de leurs parents, aux personnes à mobilité réduite).



L’ensemble des départs et des arrivées se feront à près du stade et de la salle polyvalente de Villèle, à proximité du Golf du Bassin Bleu.



Votre participation permettra de soutenir l’association pour les plantes aromatiques et médicinales de La Réunion (APLAMEDOM) -



Toutes les infos sur le site de la Région Réunion La Région Réunion et le WWF France ont choisi pour la 7e édition de leur défi éco-sportif, le site de Villèle dans les hauts de Saint-Gilles, qui servira de théâtre aux différentes randonnées programmées.Les randonneurs seront immergés dans une savane et des paysages variés, offrant une vue imprenable sur l’océan.Le Pandathlon, formidable élan de générosité écologique et belle aventure humaine, s’inscrit dans une démarche de sensibilisation et de modification des comportements environnementaux.Le Pandathlon : un événement original qui rassemble les Réunionnais autour de pratiques ludiques et écologiques, un rendez-vous maintenant attendu par de nombreux Réunionnais et qui associe chaque année, un cadre naturel exceptionnel à des possibilités étendues d’activités de plein air.Le Pandathlon reste avant tout une randonnée pour tous, enfants, familles et sportifs. Au Pandathlon, il n’y a ni gagnant, ni perdant. Chacun marche à son rythme. Le seul vainqueur, c’est la nature réunionnaise. Pour permettre au plus grand nombre d’y participer, trois parcours sont proposés :3 boucles seront donc aménagées :15 km pour les sportifs8 km de marche (à la portée du plus grand nombre)4 km de balade (parcours accessible aux enfants, sous la responsabilité de leurs parents, aux personnes à mobilité réduite).L’ensemble des départs et des arrivées se feront à près du stade et de la salle polyvalente de Villèle, à proximité du Golf du Bassin Bleu.Votre participation permettra de soutenir l’association pour les plantes aromatiques et médicinales de La Réunion (APLAMEDOM) - voir fiche sur APLAMEDOM La Réunion Positive

Dans la même rubrique : < > Mobilisons nos énergies pour recycler les piles ! Finie la promiscuité pour une septuagénaire de l’Étang