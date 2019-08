Le style Afro non admis..avec l'uniforme.



Ce qui passe au Conseil des ministres et avec la porte parole du gouvernement, ne passe pas au collège privé de St André : cheveux ébouriffés remplacés par des locks ou tresses à bas prix de chez Wish, que néni ! Touchez pas à ma met tresse ...répond l'autre.



Les pièges de l'uniforme et de l'uniformité... Le fantasme de beaucoup. ..pour bâtir leur autorité.



Le fleuron des établissements privés de la Réunion se distingue.